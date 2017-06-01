Россиян упрекнули в обжорстве

Возросший аппетит среднестатистического россиянина связан с замедлением темпа инфляции и ростом покупательской способности. Эксперты прогнозируют устойчивое повышение уровня производства и потребления.

В 2016 году в среднем каждый россиянин стал съедать на один килограмм больше хлеба и хлебных продуктов, на 800 граммов больше мяса, на 800 граммов – овощей, на 400 граммов – сахара, на 300 граммов – растительного масла. Потребление картофеля осталось без изменений, а снижение коснулось только молока и молочной продукции. Эксперты объяснили ситуацию замедлением инфляции и ростом отечественного производства.

Газета "Известия", основываясь на докладе Минсельхоза о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, подвела итоги за 2016 год. По информации издания, потребление мяса и мясопродуктов в расчете на душу населения составило 73,8 килограмма – почти на килограмм больше, чем в 2015 году.

По предварительным данным Росстата, потребление хлеба и хлебных продуктов составило 119 килограммов, что также на килограмм больше, чем в 2015-м. Потребление овощей возросло на 800 граммов – со 111 до 111,8 килограмма, растительного масла – с 13,6 до 13,9 килограмма, сахара – с 39 до 39,4 килограмма.

Картофель остался на прежнем уровне – 112 килограммов. А вот молока и молочных продуктов соотечественники употребили меньше: 233,3 килограмма по сравнению с 239 килограммами в 2015 году.

"Потребители приобретают продукты на фоне стабилизации цен. Создается впечатление, что многие продукты питания теперь можно себе позволить. Кроме того, меняется и состав потребления. По мясу, допустим, происходит смена предпочтений с курицы на говядину и свинину", – заявил руководитель направления "финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.



В докладе Минсельхоза отмечается превышение установленных норм потребления продуктов. Мяса и мясопродуктов среднестатистический россиянин съел больше на 800 граммов, хлеба – на 23 килограмма, сахара – на 15,4 килограмма, растительного масла – почти на два килограмма, картофеля – на 22 килограмма.

Овощей и молока (учитывая и молочные продукты) россияне съедают меньше нормы. Однако в ведомстве уверены: показатель по молочке выправится в 2017 году, так как есть надежда на развитие этой отрасли.