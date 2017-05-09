"Бессмертный полк" прошел по Иерусалиму

Шествие ветеранов и молодежи, посвященное Дню Победы и акция "Бессмертный полк" собрали в Иерусалиме несколько тысяч израильтян. Представители послевоенного поколения несли фотографии своих родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Рядом с фронтовиками и тружениками тыла, бывшими блокадниками Ленинграда, узниками концлагерей и гетто шел и "Бессмертный полк", эта акция вот уже несколько лет в День Победы проходит во многих городах мира. Для Израиля победа в войне представляет особую ценность – она спасла евреев от нацистского геноцида и проторила дорогу к созданию их собственного государства.

Над колонной реяли флаги Израиля, России, стран антигитлеровской коалиции, красные знамена Победы. Духовой оркестр играл мелодии военных лет, которые то и дело хором подхватывали участники шествия. На одежде у многих красовались георгиевские ленты, которые вместе с гвоздиками и солнцезащитными кепками раздавали перед началом шествия. Израильтяне вливались в процессию целыми семьями, рядом с ними шли дипломаты и военные, депутаты и министры.

"Вот это мой отец, вот это мои дяди, это дядя жены. Все они воевали. Сам я родился в 1941 году, был в эвакуации", – показал журналистам принесенные фотографии участник шествия. "Девятое мая для меня и день памяти, и день освобождения, и день рождения Израиля", – говорит он.

Глава министерства иммиграции Софа Ландвер впервые пришла с портретом своего отца – офицера Красной армии. "Я всегда знала, что я дочка подполковника Гирша Кухина, но только в этом году, благодаря архивам министерства обороны России, я узнала, каким настоящим героем он был. Он был награжден орденом Красной звезды и двумя орденами Отечественной войны", — рассказала она журналистам.

В Израиле, где живут тысячи участников Великой Отечественной войны и миллионы потомков фронтовиков, День Победы празднуют на государственном уровне при поддержке и участии центральных и местных властей. Как и в России, его отмечают 9 мая.





Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху направил послание президенту России Владимиру Путину, в котором поздравил его и российский народ с 72-й годовщиной Победы.

"Героическая победа Красной Армии над нацизмом навсегда останется в еврейской истории как конец методичного истребления евреев в Европе и освобождение выживших после концентрационных лагерей и лагерей смерти в Польше и Германии. Советские войска, которые вошли в Майданек, Лодзь, Аушвиц-Биркенау и Моновиц, стали лучом света для сломленных и немощных людей, выживших после нацистской машины истребления, и помогли показать миру масштаб тех ужасов, которые творились за воротами лагерей", – написал глава правительства Израиля.

В этом году география "Бессмертного полка" значительно расширилась. К примеру, впервые акция прошла в столице Камбоджи. На улице Пномпеня вышли более ста соотечественников, живущих и работающих в стране, сообщил посол России в Королевстве Камбоджа Дмитрий Цветков.