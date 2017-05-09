Парад Победы в Москве прошел без авиации

В Москве отменили пролет авиации во время парада Победы. В планы Министерства обороны страны вмешалась непогода.
"Задействованные для участия в параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования", – сообщили в ведомстве. В параде Победы должны были принять участие 72 экипажа, передает ТАСС.
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