Путин поздравил россиян с Днем Победы

Во время парада на Красной площади президент России Владимир Путин выступил с речью. Глава государства поздравил жителей страны с Днем Победы.

"Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней", – гласит текст выступления российского лидера, опубликованный пресс-службой Кремля. Глава государства добавил, что мир для Европы и всего мира отвоевали именно наши отцы и деды.

"Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны", – заявил президент. После глава государства объявил минуту молчания.