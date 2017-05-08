Жена Порошенко опозорилась на "Евровидении"

Открытие песенного конкурса "Евровидение" на Украине было омрачено скандалом. Жена президента страны Мария Порошенко удивила зрителей речью на ломаном английском – некоторые заподозрили, что первая леди пьяна.

Ролик со вступительным словом Марии Порошенко появился в Facebook. При просмотре видео становится понятно, что познания первой леди в английском языке далеки от совершенства. Более того, нечеткая речь жены главы государства стала поводом для дискуссий по поводу того, была ли она трезва во время выступления.