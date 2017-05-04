Навальный попался на лжи про Развозжаева
В конце апреля Навальный на открытии своего штаба во Владимире заявил, что принимал участие в сборе средств для осужденных оппозиционеров. В частности, глава ФБК заявил, что собирал деньги для Леонида Развозжаева, который в 2012 году был осужден на 4,5 года лишения свободы за организацию массовых беспорядков.
Однако накануне адвокат и правозащитница Виолетта Волкова опубликовала на своем YouTube-канале видеозапись с комментарием Дмитрия Аграновского – защитника Развозжаева. Юрист поставил под сомнение сказанные Навальным слова о помощи.
По словам Аграновского, никаких денег от главы ФБК и его команды ни он, ни его подзащитный не получали. При этом он подчеркнул, что все подобные сборы до адресата в основной своей массе так и не дошли.
Напомним, на днях вступил в силу приговор по резонансному делу "Кировлеса", в котором Навальный проходил в качестве одного из обвиняемых. Кировский областной суд признал законным вынесенный ранее вердикт. Осужденный на 5 лет условно оппозиционер теперь не сможет участвовать в президентской кампании 2018 года.
По версии следствия, Навальный в 2009 году ввел в заблуждение теперь уже бывшего директора ГУП "Кировлес" Вячеслава Опалева, склонив его к заключению заведомо невыгодного контракта. Подключив к "бизнесу" своего сообщника Петра Офицерова, они общими усилиями похитили 10 тысяч кубометров лесопродукции "Кировлеса" на сумму свыше 16 миллионов рублей, напоминает ТАСС.
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