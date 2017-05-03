Девочка родилась со второй головой на животе

В Индии родился ребенок с аномалией – второй головой и третьей рукой. Малышке была проведена операция по удалению паразитического близнеца.

Операцию делали в больнице города Джайпура, процедура длилась четыре часа и прошла успешно. Хирурги удалили у ребенка лишние голову и руку, передает The Daily Mail.

Паразитический близнец на животе мешал нормальному развитию малышки, лишая необходимых питательных веществ. Сейчас девочка чувствует себя хорошо – ее уже перевели на грудное вскармливание и готовят к выписке.

Как рассказала 21-летняя мать ребенка, во время беременности она испытывала сильную боль. После УЗИ врач сообщил, что у нее будут близнецы, но не предупредил, что один из них – паразитический.

Аномалии такого рода возникают из-за нарушения развития эмбрионов в утробе матери. В отличие от сиамского близнеца, паразитический представляет из себя не полноценный организм, а лишь его часть, которая функционирует за счет другого, развитого плода.

В данном случае к животу девочки прикрепилась вторая голова и рука. Причем паразитические части были недоразвиты: голова не имела ушей и глаз, а конечность была меньше по размеру, чем у здорового ребенка. По заверениям специалистов, подобная аномалия встречается крайне редко – в среднем один случай на миллион рожденных детей.