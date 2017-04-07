Британцы заметают следы провокации США в Сирии

С сайта британской газета Daily Mail загадочным образом исчезла статья о готовящихся планах США утроить провокацию в Сирии. В материале сообщалось о подготовке к химической атаке, вину за которую Вашингтон хотел возложить на Башара Асада.

Статья под заголовком "США поддержали план осуществить химическую атаку в Сирии и возложить вину за это на режим Асада" была опубликована 29 января 2013 года. Автор материала писал, что провокация должна была стать поводом для активизации действий международной коалиции в Сирии.

Благодаря анонимному малазийскому хакеру, журналисту удалось раздобыть переписку двух высокопоставленных лиц британской военной компании Britam Defence. Они писали об одобренной в Вашингтоне, которую должен был профинансировать Катар.

Если такая провокация действительно готовилась несколько лет назад, то нечего не мешало организовать ее и сейчас. Ведь именно химическая атака в Сирии 4 апреля в городе Хан-Шейхун, в результате которой погибли десятки мирных жителей, стала причиной удара США по авиабазе в провинции Хомс. По утверждению американского командования, военные именно подразделения, дислоцировавшегося именно на этой базе, причастны к химиатаке.





В ночь на 7 апреля с американского корабля в Средиземном море были запущены более 50 ракет "Томогавк". Российское Минобороны сообщило, что до заявленной цели – авиабазы Аш-Шайрат - долетели всего 23 из 59 запущенных ракет. Тем не менее, в результате удара с воздуха часть сооружений и самолетов на авиабазе были уничтожены. Погибли военные и несколько мирных жителей в домах, расположенных рядом с аэродромом.

Косвенным подтверждением версии, изложенной в Daily Mail, стали слова официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова. Он сказал, что удар американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе готовился задолго до сегодняшних событий.

Между тем, военно-дипломатический источник ТАСС сообщил, что фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" отправился к берегам Сирии. На его борту имеются крылатые ракеты "Калибр". Судно планирует заход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе.