Британцы заметают следы провокации США в Сирии
Благодаря анонимному малазийскому хакеру, журналисту удалось раздобыть переписку двух высокопоставленных лиц британской военной компании Britam Defence. Они писали об одобренной в Вашингтоне, которую должен был профинансировать Катар.
Если такая провокация действительно готовилась несколько лет назад, то нечего не мешало организовать ее и сейчас. Ведь именно химическая атака в Сирии 4 апреля в городе Хан-Шейхун, в результате которой погибли десятки мирных жителей, стала причиной удара США по авиабазе в провинции Хомс. По утверждению американского командования, военные именно подразделения, дислоцировавшегося именно на этой базе, причастны к химиатаке.
В ночь на 7 апреля с американского корабля в Средиземном море были запущены более 50 ракет "Томогавк". Российское Минобороны сообщило, что до заявленной цели – авиабазы Аш-Шайрат - долетели всего 23 из 59 запущенных ракет. Тем не менее, в результате удара с воздуха часть сооружений и самолетов на авиабазе были уничтожены. Погибли военные и несколько мирных жителей в домах, расположенных рядом с аэродромом.
Косвенным подтверждением версии, изложенной в Daily Mail, стали слова официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова. Он сказал, что удар американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе готовился задолго до сегодняшних событий.
"Адмирал Григорович" повез в Сирию "Калибры" #новости #russia #syria #navy #war https://t.co/HvHwhm5ibR pic.twitter.com/rZ8sqFIIZg— Спутник / Новости (@sputniknovosti) 7 апреля 2017 г.
Между тем, военно-дипломатический источник ТАСС сообщил, что фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" отправился к берегам Сирии. На его борту имеются крылатые ракеты "Калибр". Судно планирует заход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе.
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