Порошенко предложили за Самойлову миллиард

Российское подразделение сети ресторанов быстрого питания предложило президенту Украины Петру Порошенко миллиард рублей. За эти деньги глава государства должен пустить российскую певицу Юлию Самойлову на музыкальный конкурс "Евровидение" в Киеве.

Сеть ресторанов направила в администрацию украинского президента письмо с просьбой о том, чтобы Петр Порошенко разрешил Юлии Самойловой въезд на Украину. Допуск певице требуется только на время проведения "Евровидения".

Если украинский лидер согласится на это, известная компания готова перечислить в бюджет Украины до миллиарда рублей, сообщает Lenta.ru. В компании уточнили, что проект будет реализовываться в рамках ее благотворительной программы в России.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандал с запретом въезда в страну российской певице Юлии Самойловой. Глава государства отметил, что отстранение участницы "Евровидения" сделало его счастливым.

По мнению Порошенко, решение об отправке на конкурс Самойловой было преднамеренным вызовом Украине, на который правительство страны не стало отвечать. Он добавил, что России якобы нужно было не участие в "Евровидении", а "провокация".

Как писали Dni.Ru, СБУ закрыла Самойловой въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что на Украине считают нарушением государственной границы.

Отметим, организаторы "Евровидения" крайне негативно восприняли решение украинских властей. Существует вероятность, что Киев лишат права проведения конкурса, если Россия в итоге не будет допущена до участия.