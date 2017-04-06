Писатель Александр Гаррос умер после тяжелой болезни

В Израиле в возрасте 41 года скончался русский писатель Александр Гаррос. О произошедшем на своей странице в Facebook рассказала его жена Анна Старобинец.

Известно, что Александр Гаррос на протяжении нескольких лет боролся с раком. За несколько часов до сообщения о смерти мужа, Анна Старобинец рассказывала, что ему стало хуже. "Саша не встает, не ест, ему трудно дышать, у него страшные отеки. Вывести его из этого состояния врачам не удается", – написала она на своей странице в Facebook.

Она добавила, что врачи предложили два варианта развития событий – согласиться на крайне опасную в подобном состоянии химиотерапию или пытаться лишь купировать симптомы. "Эта химия может его очень быстро убить. Без химии он все равно умрет, чуть медленнее. Саша выбрал химию", – рассказала она.

Александр Гаррос известен как писатель, журналист и сценарист. В соавторстве с Алексеем Евдокимовым он написал такие произведения, как "Фактор фуры", "Чучхе" и "Серая слизь". За книгу "[Голово]ломка" в 2003 году он был награжден премией "Национальный бестселлер".