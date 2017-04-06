Смертник Джалилов стал жертвой предательства

По одной из версий следствия, устроивший 3 апреля теракт в петербургском метро Акбаржон Джалилов не собирался подрываться. Правоохранители считают, что молодого человека использовали в качестве "живой бомбы" без его ведома.

Продолжение: По делу о взрыве в метро Петербурга задержаны восемь человек

По мнению полицейских, поведение Джалилова "не укладывается в сценарий со смертником". Это подтверждают разные факты.

"Множество фактов свидетельствует о том, что предполагаемый террорист-смертник, скорее всего, не собирался подрываться, а должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. По его данным, сообщники террориста использовали Джалилова "втемную".

Возможно, по плану преступников молодой человек должен был оставить одно устройство на станции. Оно приводится в действие после взрыва второй бомбы, которую предполагалось заложить в вагоне. Террористы рассчитывали, что после этого пассажиров на всех станциях охватит паника, в том числе и там, где оставлена первая бомба. В этом случае количество жертв было бы в разы больше.

По мнению эксперта, то, что сторонником радикального ислама Джалилов стал лишь некоторое время назад, а также его поведение в последнее время, "не укладывается в сценарий со смертником". Он добавил, что террористов готовят "специально и долго".

Источник предположил, что в функции Джалилова входило изготовление бомб и их закладка в местах массового скопления людей. "Взрывные устройства должны были быть приведены в действие дистанционно с помощью звонка с мобильного телефона", – отметил он.

Также выяснилось, что спецслужбы установили личности знакомых террориста Акбаржона Джалилова. Это несколько граждан среднеазиатских республик. Их имена не называются. "В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования. Все они изъяты и направлены на исследование", – сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В Петербург прибыли родственники предполагаемого смертника, устроившего взрыв в метро pic.twitter.com/9zKnm5JZSl — SwansonVo (@SwansonVo1) 5 апреля 2017 г.

Напомним, что трагедия в подземке Санкт-Петербурга произошла 3 апреля около 15:00 мск. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне сразу после отправления поезда. Машинист не остановил состав и доехал по следующей платформы. Погибли 14 человек, более 60 пострадали.

Ранее Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв террориста. Им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Правоохранительные органы разыскивают его сообщников.