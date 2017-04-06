Почему ФСБ не предотвратила теракт в метро Петербурга

По мнению члена Совета по внешней и оборонной политике России генерал-майора запаса Федеральной службы безопасности Александра Михайлова, силовики действовали правильно. Им просто не хватило времени.

Если бы данные о готовящемся теракте были достаточно серьезными, у рамок металлодетекторов поставили бы в "неограниченных количествах" сотрудников Росгвардии с целью досмотра каждого вошедшего в метро, уверен Александр Михайлов. "Не было информации, где произойдет теракт. Он мог быть совершен на любом объекте повышенной опасности", – цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, силовые структуры России не располагали сведениями об исполнителе, месте и форме планируемого преступления. Генерал-майор ФСБ считает, что им просто не хватило времени.

"Это характерно для всех спецслужб мира и вообще для любого анализа: когда не хватает большого количества составляющих, мы их ищем. И если на злоумышленника еще не вышли, а он уже совершил что-то, это не значит, что кто-то в спецслужбах проявил невнимательность", – пояснил Михайлов.

Он отметил эффективную системную работу ФСБ по предотвращению подобных атак. "Думаю, что и в случае с терактом в Петербурге наши специальные службы все делали правильно, и только фактор времени не позволил выявить террориста. От такого не застрахована ни одна спецслужба мира", – заключил эксперт.

Напомним, что трагедия в подземке Санкт-Петербурга произошла 3 апреля около 15:00 мск. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне сразу после отправления поезда. Машинист не остановил состав и доехал по следующей платформы. Погибли 14 человек, более 60 пострадали.

Взрывное устройство привел в действие смертник. Личность террориста установлена, им оказался уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов.

Межтем большинство россиян считают, что власти делают все возможное, чтобы решить проблему терроризма. Такие данные получены в ходе опроса "Рамблер/новости". Так, на вопрос "Россия делает все возможное, чтобы решить проблему терроризма?" порядка 21% респондентов выбрали ответ "абсолютно согласен", еще 37% – "скорее да, чем нет". Около 32% на поставленный вопрос ответили "скорее нет, чем да". Затруднились дать ответ 10% граждан. В опросе приняли участие более 54 тысячи граждан.