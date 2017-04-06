Украинцы издеваются над россиянами после теракта

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Фото: Петр Ковалев/ТАСС
После взрыва в петербургском метро участились анонимные звонки о якобы заложенных в транспорте бомбах. Большая часть сообщений поступает с территории Украины.

Продолжение: Почему ФСБ не предотвратила теракт в метро Петербурга
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"Мы устанавливаем номера и даже авторов подобных звонков, но пресечь их действия не можем, поскольку правоохранительные органы Украины в последнее время просто отказываются исполнять любые поручения, поступающие из России", – рассказал "Коммерсанту" источник в полиции.

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Экстренные службы работают в авральном режиме, и связано это не только с антитеррористическими мероприятиями. Проверка сообщений лжеминеров отвлекает от основной работы сотни сотрудников. Кроме того, в целях безопасности приходится проводить эвакуацию людей с "заминированных" объектов.

Отметим, что трагедия в петербургском метро позабавила пользователей соцсетей с Украины. Взрыв, жертвами которого стали девять человек, стал для них поводом поупражняться в остроумии.

Напомним, что теракт в подземке Санкт-Петербурга произошел 3 апреля около 15:00 мск. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне сразу после отправления. Машинист не остановил поезд и доехал по следующей платформы. Погибли 14 человек, более 60 пострадали.

Взрывное устройство привел в действие смертник. Личность террориста установлена, им оказался уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов.

Автор: Алёна Нестерова6 апреля 2017, 08:37
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