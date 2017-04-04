Украина готова помочь России с расследованием теракта в метро

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что Украина готова помочь России с расследованием теракта в петербургском метро. "Есть версии, мы их пока не комментируем. Все государства, которые имеют опыт борьбы с терроризмом, откликнутся на любые заявления. Если нужно будет, мы тоже можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления", – цитирует Тандита "112 Украина".
Напомним, что взрыв в подземке Санкт-Петербурга прогремел днем 3 апреля. По последним данным, 14 человек погибли, около 50 пострадали.
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