Как не поддаться панике в метро во время ЧП

Взрыв в Санкт-Петербургском метрополитене стал для всех настоящим шоком. Dni.Ru узнали у экспертов-психологов, как успокоиться в такой ситуации и не позволить своему сознанию поддаться панике.

По словам психолога-коуча Евгения Идзиковского, панике в большей степени поддаются те люди, для которых чувство страха характерно вообще. "Это иррациональное чувство. И многие испытывают некоторое напряжение из-за произошедшего в петербургском метро. Тем не менее это вряд ли остановит человека от того, чтобы пользоваться этим видом транспорта. Подумайте сами, в Санкт-Петербурге проживают более пяти миллионов человек, и около десяти погибших – не так много по сравнению с тем, сколько людей погибают каждый день, к примеру, на дорогах", – отметил эксперт.

С объективной точки зрения опасность невелика, и человеку необходимо понять, что от случившегося мир не перевернулся. "Людей ведь тревожит то, что зона комфорта, где они чувствовали себя в безопасности и спокойствии, вдруг стала не совсем безопасной. Это все равно, что обнаружить что-то неприятное у себя в кровати или в комнате, где ты привык находиться, где все для тебя родное и ничто не должно тревожить. Именно это заставляет людей паниковать. Человек использует метро так, что не думает об этом: спускаясь в подземку, мы выключаем мозг и действуем как на автопилоте. Теперь же мозг понимает, что ситуация изменилась и "тропа к водопою" стала опасной. Именно это мешает людям жить", – пояснил Идзиковский.

По его словам, для паникеров случившееся является своеобразным спусковым крючком. "Они находились в предфобическом состоянии, страха у них много, а здесь появился хороший повод, к которому можно прицепить эти чувства. Такое событие, как взрыв в метрополитене, вполне может запустить механизмы фобии. И подобные происшествия – лишь вершина айсберга. Это хороший повод для нашего мозга обосновать страх, ведь до этого он не мог придумать, по какой причине боится, а теперь может объяснить", – рассказал специалист.

Он напомнил о способах, с помощью которых можно побороть панику. "Нужно держать под контролем дыхание, обращать на него внимание. Необходимо расслабить мышцы лица, особенно те, что рядом с горлом – губы, язык, само горло, нижнюю челюсть, – улыбнуться и расфокусировать взгляд", – посоветовал психолог.





По словам Идзиковского, такая техника поможет преодолеть страх. "Это самый простой способ. Кроме того, когда человек находится в состоянии нервозности, он, скорее всего, в голове прокручивает какие-то картинки. Представьте себе, что вы можете их отдалить от себя в два-три раза. Пусть они будут дальше, пусть будут черно-белыми... Попробуйте приглушить их и вы поймете, что паника уходит", – заверил эксперт.

По большему счету нужно просто переждать некоторое время и осознать, что ничего сверхъестественного не произошло: люди продолжают пользоваться метро и не погибают, отметил Идзиковский. "Необходимо понимать, что с таким же успехом можно бояться, к примеру, инопланетного вторжения. Возможность войти в метро и погибнуть от взрыва примерно совпадает с вероятностью того, что завтра кто-то прилетит из космоса и захватит нашу планету. Люди просто должны понять, что это нерациональный страх", – подчеркнул он.

Не поддаваться эмоциям посоветовал и психолог Валерий Вигаев. "В подобных ситуациях рекомендация одна: не нужно паниковать. Того, что произошло, уже не изменить, а страх и паника ухудшают самочувствие. Любые проявления бесконтрольной реакции приводят к массе негативных последствий как для самого человека, так и для окружающих его людей", – уточнил специалист.





На крайний случай есть приемы, которые позволят вернуть ситуацию под контроль. "К примеру, если вы находитесь в толпе, нужно выйти оттуда и попытаться сосредоточиться на чем-то нейтральном, на любом таком предмете. Это может быть авторучка, пачка сигарет, яблоко. После нужно сделать дыхательные упражнения, медленно вдыхая и выдыхая. Паника и идущее с ней рука об руку ощущение безысходности возникают, когда внимание человека рассредоточено и он подвержен влиянию толпы. Поэтому самое главное и первоначальное – выйти из нее", – отметил Вигаев.

Напомним, что в понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Согласно предварительным данным, пострадали по меньшей мере 50 человек, около десяти погибли.

Взрыв в подземке официально признан терактом. "В ближайшее время мы с нашими коллегами из правоохранительных органов будем работать над тем, чтобы минимизировать последствия этого теракта и выяснить обстоятельства, которые способствовали тому, чтобы он был совершен", – цитирует Russia Today начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации прокуратуры Санкт-Петербурга Александра Куренного. По его словам, на месте ЧП находится прокурор города Сергей Литвиненко, который координирует работу правоохранителей.

Как писали Dni.Ru, расследование трагедии было взято на особый контроль. В Северную столицу вылетели специалисты антитеррористического управления ФСБ, передает Life.ru. Кроме того, туда направлена группа криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России.