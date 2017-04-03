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Проклятие станции "Сенная площадь"

GLOBAL LOOK press/Russian Archives
О Сенной площади в Петербурге и станции с одноименным названием давно ходит дурная молва. "Проклятое место" или "чрево Питера" получило черную метку несколько веков назад, и с тех пор здесь часто происходят разные неприятные, а порой и трагические события.

Продолжение: Как не поддаться панике в метро во время ЧП
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"На грязных и вонючих дворах площади, а наиболее у распивочных толпилось много разного и всякого сорта промышленников и лохмотников. Раскольников преимущественно любил эти места, равно как и близлежащие переулки. Тут лохмотья его не обращали на себя ничьего высокомерного внимания, и можно было ходить в каком угодно виде, никого не скандализируя", – такое описание Сенной площади находим мы у Достоевского в "Преступлении и наказании".

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Сюжеты Теракт в Питере

Местечко это, действительно, было неприглядным и опасным – приличные люди и питерская богема обходили его стороной. В наше время его бы назвали неблагополучным районом. Вечером здесь могли и ограбить, а ночью – просто зарезать ни за что.

Площадь появилась в первой трети XVIII века, когда на окраине города были вырублены редкие деревья  и сюда, чтобы обезопасить центр Петербурга от пожаров, перенесли торговлю сеном, соломой и дровами. По возникшему Сенному рынку получила впоследствии название и площадь, и улица, пересекающая ее.

Федор Достоевский. Фото: GLOBAL LOOK press

Она проходила вдоль загородных садов и огородов на въезде в город, поэтому рынок называли в народе "чревом Питера". Он своим огромным "ртом"  втягивал всякого, кто въезжал или входил в город по Сенной улице.

22 июня 1831 года на Сенной площади произошел холерный бунт. Волнения потрясли Россию во время жуткой эпидемии холеры 1830-х годов. Люди были недовольны введенным правительством запретом передвижений и слухами о том, что лекари и чиновники намеренно травят простой люд. В тот день обезумевшая от страха огромная толпа начала громить центральную холерную больницу в доме Таирова на Сенной площади.

Фото: wikimedia.org

Больных прямо на кроватях вытаскивали на улицу и несли в церковь Спаса-на-Сенной, а потом отправляли по домам, тем самым распространяя болезнь. Больницу полностью разгромили и разорили. На следующий день на Сенную площадь прибыл государь Николай I.

Он  усмирил толпу, как утверждали очевидцы, "площадными ругательствами" и сам выпил целую склянку средства, которым лечили от холеры, после чего народ упал перед ним на колени. Холера унесла жизни нескольких тысяч петербуржцев и если бы не бунт на "проклятом месте", их, возможно, было бы меньше.

Фото: wikimedia.org

В 30-е годы ХХ века рынок на Сенной снесли, а в 1961 году во время последней, уже хрущевской, волны гонений на церковь взорвали и храм Спаса-на-Сенной. Он был построен в стиле позднего барокко архитектором Андреем Квасовым, при возможном участии самого Растрелли, автора Зимнего дворца. Во всяком случае, так утверждают некоторые историки.

Прямо на месте церкви вскоре возвели безликий вход на станцию метро "Площадь мира" (так называлась и сама площадь в советское время). В 1992 году, в эпоху массовых переименований станции дали название "Сенная площадь".

Фото: wikimedia.org

Более двух веков величественный и просторный храм увенчивали пять куполов, стоявших на многогранных барабанах.  Он был сердцем православного народного Петербурга – купеческого, мещанского, крестьянского. Федор Михайлович Достоевский жил в районе Сенной площади и часто бывал в храме, в этих местах жили герои многих произведений. Отсюда и мистический ореол этого района Северной столицы.

После варварских взрывов храмов во времена СССР на намоленных, как говорили в народе, местах не раз происходили трагические события. К примеру, в бассейне "Москва", построенном на месте снесенного Храма Христа Спасителя в Москве, уж очень часто тонули его посетители.

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Grishin

Трагедия произошла и в Питере: летом 1999 года рухнул огромный козырек станции "Сенная площадь". Люди привычно поднимались по лестнице к дверям, как вдруг послышался треск, и мощный 24-тонный козырек стал оседать и крениться. Секунды – и он буквально вдавил оказавшихся здесь пассажиров в остекление павильона. Под обломками погибли пять человек, еще двое скончались в больнице. Двенадцать получили ранения и увечья. После этого на месте алтарной части уничтоженной церкви городские власти решили построить небольшую часовню, возвратив таким образом долги за безбожные времена.

Фото: liveinternet.ru

В 2003 году Сенную площадь реконструировали и привели в порядок. На ней установили Башню мира – подарок Франции к 300-летию Санкт-Петербурга. Она представляла собой стелу, на которой с двух сторон были закреплены прозрачные полукруглые панели со словом "мир" на 50 языках. Но проклятие Сенной площади через века добралось и до этого памятника: во время аномальной жары 2010 года башня дала трещины и была демонтирована.

3 апреля 2017 года Сенная площадь и одноименная станция метро снова попали в сводки происшествий. Около трех часов дня в петербургском метро произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне поезда сразу после отправления. В скором времени были закрыты все станции питерской подземки. На 18.00 мск 3 апреля известно о десяти погибших и 20 пострадавших в результате теракта.

Автор: Александр Пельт3 апреля 2017, 18:29
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В метро Санкт-Петербурга вагон разорвало от взрыва

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