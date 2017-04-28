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Общество

50 тысяч волонтеров помогут в организации "Бессмертного полка"

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Более 50 тысяч добровольцев помогут в организации и проведении всероссийской акции "Бессмертный полк". Как сообщила руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова, помощники будут сопровождать ветеранов и помогать участникам акции ориентироваться по маршруту движения.
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В Москве к организации шествия планируется привлечь более двух с половиной тысяч  волонтеров. Помимо дежурства  на маршруте, среди помощников будут "особенные ребята" – это волонтеры-медики, которые будут помогать тем, кому стало не очень хорошо по состоянию здоровья во время акции, сообщила Амельченкова.

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Возглавляемая ей организация "Волонтеры Победы" подписала меморандум о сотрудничестве с "Бессмертным полком России", которое продолжится и после 9 мая, но уже в сфере патриотического воспитания молодежи.

"Бессмертный полк России" – это великое движение, оно разрастается, усиливается с каждым днем, и самое для меня главное, то, что оно не было сверху спущено, а родилось тихо, без показухи, и вылилось уже во всемирное движение, до Австралии дошло, до Европы", – сказал после церемонии подписания меморандума сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Василий Лоновой.

Шествие "Бессмертный полк" впервые прошло в Томске в 2007 году. Тогда участники акции пронесли по улицам города фотографии своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны. С тех пор шествия проходят в День Победы в России и других странах. В сентябре 2015 года было зарегистрировано общественное движение "Бессмертный полк России".

В 2016 году в акции приняли участие 16 миллионов россиян. Среди тех, кто нес портреты участников войны, был и президент России Владимир Путин, который присоединился к колонне с фотографией отца.

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich

Всероссийское добровольческое движение "Волонтеры Победы" было создано в октябре 2015 года и является правопреемником Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В движении состоят более 165 тысяч  добровольцев из всех регионов страны. Основные цели "Волонтеров Победы" –  сохранение исторической памяти, популяризация отечественной истории и патриотическое воспитание молодежи.

Автор: Александр Комаров28 апреля 2017, 20:08

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