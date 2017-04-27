Следствие опровергло данные о перегрузе рухнувшего под Сочи Ту-154

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко опровергла данные о том, что крушение самолета Ту-154 Минобороны близ Сочи произошло вследствие перегруза. Эта информация "не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела", говорится в официальном сообщении на сайте ведомства. "Отдельно стоит отметить, что окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами Следственного комитета России только после проведения комплекса летно-технических экспертиз", – подчеркнула Петренко. Гипотезы же, возникающие до этого момента, являются личными суждениями их авторов.