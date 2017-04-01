Васильевой вернули арестованные миллионы
Экс-руководитель департамента имущественных отношений Минобороны России Евгений Васильева получила назад имущество, которое ранее было арестовано по делу "Оборонсервиса". "В связи с тем, что ущерб полностью возмещен, обеспечительный арест с имущества Васильевой снят", – рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Юристы, представляющие интересы бывшей чиновницы, отказались что-либо сообщить по этому поводу. "Защита это не комментирует", – цитирует ТАСС адвоката Васильевой Хасана Али Борокова.
Напомним, по данным следствия, под арестом находились миллионы рублей в наличной валюте и на счету банковской карты, а также 1206 ювелирных изделий на общую сумму порядка 120 миллионов рублей. Кроме того, правоохранители наложили арест на недвижимое имущество Васильевой – две квартиры в Санкт-Петербурге, жилой дом в Ленинградской области, квартира в Молочном переулке в Москве, гараж в этом же доме, а также нежилое помещение на Арбате.
Позже Следственный комитет опроверг информацию о снятии с имущества Васильевой обеспечительного ареста. "Напомню, после проведения экспертизы арест был снят лишь с картин, как не представляющих никакой художественной ценности. Что же касается остального имущества, то о снятии с него ареста ходатайствовала защита Васильевой, но все эти ходатайства оставлены следствием без удовлетворения", – цитирует "Интерфакс" официального представителя ведомства Светлану Петренко.
Как писали Dni.Ru, в мае 2015 года Евгения Васильева была приговорена к пяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере, в легализации незаконно полученных денежных средств, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.
В конце августа того же года мошенница получила условно-досрочное освобождение. Сообщалось, что отец Васильевой, бизнесмен Николай Васильев, полностью возместил ущерб в размере более 216 миллионов рублей.
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