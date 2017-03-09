Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

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Бортко жестко ответил на выпад Макаревича

Андрей Макаревич, Владимир Бортко. Фото: Dni.Ru
Режиссер Владимир Бортко резко отреагировал на очередное заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича. Музыкант сказал, что его тошнит от слова "патриотизм".
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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко отметил, что отрицательно относится к заявлению музыканта Макаревича. "Ему бы посоветовал одно: чтобы пошел в туалет, сунул два пальца в рот и хорошо проблевался", – сказал он Life.ru.

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Лидер группы "Машина времени" в интервью изданию Lenta.ru заявил, что от слова "патриотизм" его тошнит. "Мне от слова "патриотизм" хочется пойти потошнить, понимаете?" – сказал Макаревич. Так он ответил на вопрос корреспондента, сохранился ли у него "патриотизм москвича". Музыкант объяснил, что ощущает себя стопроцентным жителем столицы, добавив, что город сильно изменился за последнее время.

Летом 2016 года Макаревич сделал не вполне адекватное заявление. Сначала музыкант назвал большинство людей на Земле идиотами, а россиян – рабами. Потом попытался объясниться по поводу сказанного. "То, что рабская психология у нас сидит до сих пор в позвоночниках, это, по-моему, не открытие. Еще много лет должно пройти, прежде чем мы ее из себя по капле выдавим", – сказал Макаревич.

Андрей Макаревич в последние годы занял откровенно антироссийскую позицию, это заметили и его коллеги по цеху. Певица Юлия Чичерина сказала, что политические взгляды музыканта можно объяснить тем, что он постарел и запутался. "Просто ему гордость какая-то совковая, непрогибания под мир, не позволяет остановиться и понять, что он делает. Да бог с ним. Может, одумается", – заявила она.

"Мое личное мнение – он прекрасный человек, но зачем нам поддерживать Андрюшкин бред? Андрюшка бредит!" – так отреагировал некоторое время назад на очередное заявление Макаревича  лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин. Он считает, что "машинист" и те, кто разделяют его взгляды, имеют право выражать свое мнение, но "точно так же они должны дать право людям выразить свое отношение".

Автор: Александр Комаров9 марта 2017, 13:02

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