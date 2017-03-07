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Общество

Госдума усилит защиту прав режиссеров

Фото: Jeff J Mitchell/Gettyimages.ru
Госдума приняла во втором чтении поправки в четвертую часть Гражданского кодекса России о защите интеллектуальных прав режиссеров театральных спектаклей. Документ направлен на усиление охраны смежных прав деятелей культуры и искусства.

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Принятые нижней палатой парламента поправки, в частности, дают определение постановки спектаклей, выраженной в какой-либо объективной форме, в качестве результата исполнительской деятельности. Кроме того, режиссер-постановщик наделяется личным неимущественным правом на неприкосновенность его постановки. В поправках утверждается, что недопустимы искажения спектаклей, приводящие к извращению смысла или нарушению целостности восприятия исполнения спектакля.

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Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятый законопроект очень ждали режиссеры, причем не только театров, но и кино. "У нас, допустим, у Говорухина Станислава Сергеевича есть фильм "Место встречи изменить нельзя", но права Говорухину, увы, не принадлежат", – сказал глава нижней палаты российского парламента. По его словам, с принятием изменений в законодательство права режиссеров будут защищены.

В свою очередь, глава профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что в действующем сейчас законодательстве режиссер не имеет интеллектуальных прав на живую постановку спектакля. "Нередки ситуации, когда сценические постановки режиссеров активно используются без их согласия другими, иногда менее известными лицами. Или актеры, отправляясь на заработки, "прихватывают" с собой целые театральные постановки или сцены из таковых, не заключая договоров с режиссером-постановщиком и не выплачивая ему вознаграждения. В итоге интеллектуальные права театрального режиссера оказываются полностью не защищенными", – прокомментировал ситуацию парламентарий.

Кирилл Серебренников. Фото: wikipedia.org

Сами театральные режиссеры положительно восприняли принятые Госдумой поправки. Так, по словам художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, они помогут защитить авторские права режиссеров-постановщиков. "Самые незащищенные люди сейчас – это как раз режиссеры. Потому как до этого в театре деньги получали все: художники, композиторы, драматурги, хореографы. И единственный, кто не получал никаких вознаграждений, это был режиссер", – рассказал Серебренников корреспонденту Dni.Ru. Он отметил, что продукт деятельности режиссера не считался интеллектуальной собственностью, несмотря на то, что это оригинальный и уникальный продукт. "Теперь же принятые Госдумой поправки помогут им получить деньги за свою интеллектуальную деятельность. И я могу это только приветствовать", – заявил худрук "Гоголь-центра".

Валерий Фокин. Фото: wikipedia.org

С Серебренниковым согласен главный режиссер Александринского театра Валерий Фокин. "Режиссеры очень долго за это боролись еще со времен Станиславского и Мейерхольда", – сказал он. В комментарии для Dni.Ru театральный деятель отметил, что принятые поправки окажут огромное содействие в деле защиты авторских прав режиссеров. "И в случае искажения к нарушителям уже можно будет принимать какие-то меры", – заявил он, отметив при этом, что до  этого режиссеры были фактически бесправны, а с их спектаклями могли делать все, что угодно. "Я очень рад, что Госдума приняла такое решение", – сказал Фокин.

Автор: Иван Поляков7 марта 2017, 14:21

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