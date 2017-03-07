Киев перекрыл Луганску воду

Поставка в Луганск воды с Петровской насосной станции, которая находится на подконтрольной Киеву территории, прекращена без объяснения причин, передает РИА ФАН. В связи со сложившейся ситуацией подача воды будет проводиться по графику – с 18:00 до 22:00 и с 06:00 до 09:00. Представители "Луганскводы" призвали местных жителей с пониманием отнестись к временным трудностям.