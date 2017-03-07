Россия признана одной из лучших стран мира

Россия вошла в тридцатку лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report. Она заняла 27-е место в рейтинге.

За 2016 год Россия потеряла три позиции. Возглавила список Швейцария, второе место досталось Канаде, а закрыла тройку лидеров Великобритания. Также в первую десятку вошли Германия, Япония, Швеция, США, Австралия, Франция и Норвегия.

Россия по критерию влияния в мире уступила только США, получив вторую позицию. По темпам роста экономики она заняла восьмое место. Аутсайдерами рейтинга из 80 стран стали Алжир, занявший 78-ю позицию, расположившийся строкой ниже Иран, а закрыла список лучших стран мира Сербия, сообщается на сайте US News & World Report.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов к американскому списку отнесся скептически. Депутат отметил, что разные рейтинги противоречат друг другу. "Нам должно быть наплевать. Априори воспринимать западные рейтинги – это неинтересно", – цитирует его НСН.

Милонов согласился с тем, что Швейцария заслуженно заняла первое место, а вот занятую Канадой вторую позицию поставил под сомнение. "Нужно обратить внимание наших граждан по отношению к нашей собственной стране", – заключил депутат.

При составлении рейтинга учитывались девять критериев. В его основу лег соцопрос, в котором приняли участие 21,3 тысячи респондентов из 36 государств.