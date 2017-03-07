Ставшая мужчиной актриса обручилась с визажистом
Известно, что Рузгар сделал предложение руки и сердца своей девушке 14 февраля, в День святого Валентина, передает Milliyet.com.tr. Церемония помолвки прошла в узком кругу родных и близких.
Родившийся женщиной Рузгар теперь выглядел очень стильно и мужественно в костюме, а его любимая блистала в нежно-розовом элегантном платье. Вначале актер никак не прокомментировал свой изменившийся семейный статус, однако спустя несколько недель выложил фотографии с помолвки у себя в Instagram.
"Хорошие вещи случаются в жизни неожиданно", – подписал снимок с любимой Рузгар. Отметим, что несмотря на специфичность пары, влюбленные не скрывают своих отношений и активно делятся с подписчиками совместными снимками.
В прошлом Рузгар был очаровательной девушкой по имени Ниль. Однако в 2015 году актриса и модель решила стать мужчиной. "Тишина....Прекрасный воскресный день", – так прокомментировал Рузгар в соцсетях смену пола. Стоит отметить, что мужчина из Ниль получился не менее прекрасным, только несколько женственным.
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