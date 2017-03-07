Ставшая мужчиной актриса обручилась с визажистом

Турецкий актер Рузгар Эркочлар, который ранее перенес операцию по смене пола, обручился со своей возлюбленной. Избранницей новоиспеченного мужчины стала визажист Тугба Бейазоглу.

Известно, что Рузгар сделал предложение руки и сердца своей девушке 14 февраля, в День святого Валентина, передает Milliyet.com.tr. Церемония помолвки прошла в узком кругу родных и близких.

– Good things mostly happen unexpectedly❣26.02.2017 �� @erenyigit Публикация от Rüzgar Erkoclar (@ruzgar_erkoclar) Мар 4 2017 в 10:06 PST

Родившийся женщиной Рузгар теперь выглядел очень стильно и мужественно в костюме, а его любимая блистала в нежно-розовом элегантном платье. Вначале актер никак не прокомментировал свой изменившийся семейный статус, однако спустя несколько недель выложил фотографии с помолвки у себя в Instagram.

❣@gshocktr #casio #event #lansman #wepublic Публикация от Rüzgar Erkoclar (@ruzgar_erkoclar) Мар 1 2017 в 2:58 PST

"Хорошие вещи случаются в жизни неожиданно", – подписал снимок с любимой Рузгар. Отметим, что несмотря на специфичность пары, влюбленные не скрывают своих отношений и активно делятся с подписчиками совместными снимками.

Benim canım eşim,hayat yoldaşım iyiki warsın..❣��‍��‍�� Публикация от Rüzgar Erkoclar (@ruzgar_erkoclar) Фев 21 2017 в 2:42 PST

В прошлом Рузгар был очаровательной девушкой по имени Ниль. Однако в 2015 году актриса и модель решила стать мужчиной. "Тишина....Прекрасный воскресный день", – так прокомментировал Рузгар в соцсетях смену пола. Стоит отметить, что мужчина из Ниль получился не менее прекрасным, только несколько женственным.

Photo @erenyigit Makeup @valerikamakeup Публикация от Rüzgar Erkoclar (@ruzgar_erkoclar) Окт 1 2016 в 8:04 PDT