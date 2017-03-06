Олимпиада и Крым сделали Россию сильнее

Большинство россиян назвали Олимпиаду в Сочи и возвращение Крыма главными событиями в жизни страны, которые вернули России престиж на мировой арене. Присоединение Крыма стало перезагрузкой в отношениях между властью и обществом, говорится в докладе ВЦИОМ.

Воссоединение Крыма с Россией, а также успешное проведение Олимпийских игр в Сочи стали для россиян знаковыми событиями в период 2014-2016 годов, вернувшими стране престиж на мировой арене и увеличившими доверие россиян к власти. Об этом говорится в докладе ВЦИОМ "Россия удивляет: пять эпох в российском общественном мнении (1987-2017)".

На фоне крымских событий и Олимпиады с января по май 2014 года рейтинг одобрения президента вырос с 61% до 86%. В 2016 году 87% российских граждан назвали правильными действия России по принятию Крыма в свой состав, отметив среди положительных результатов такого решения возвращение исторической территории, бесплатное размещение Черноморского флота и повышение доступности отдыха на курортах полуострова.

Воссоединение Крыма с Россией стало главной заслугой Владимира Путина в его нынешнюю пятилетку правления. По результатам референдума 2014 года, подавляющее большинство крымчан (около 97%) проголосовали за возвращение в Россию. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Эти события привели к небывалому росту патриотических чувств в стране и популярности президента.

По данным последнего соцопроса Левада-центра, среди исторических событий, которыми гордятся россияне, большинство отметили победу в Великой Отечественной войне и возвращение Крыма в состав России. Вариант ответа про Крым впервые вышел на второе место в рейтинге, сместив с этой позиции ведущую роль страны в освоении космоса.

Зимняя Олимпиада-2014 в Сочи превзошла все виденное за историю этих соревнований, утверждали представители Международного олимпийского комитета и спортсмены, участвовавшие в Играх. Олимпиада запомнилась не только как великолепное спортивное шоу, она преобразовала целый регион России. Благодаря соревнованиям Сочи вновь обрел репутацию одного из лучших курортов страны.