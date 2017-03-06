Олимпиада и Крым сделали Россию сильнее
Воссоединение Крыма с Россией, а также успешное проведение Олимпийских игр в Сочи стали для россиян знаковыми событиями в период 2014-2016 годов, вернувшими стране престиж на мировой арене и увеличившими доверие россиян к власти. Об этом говорится в докладе ВЦИОМ "Россия удивляет: пять эпох в российском общественном мнении (1987-2017)".
На фоне крымских событий и Олимпиады с января по май 2014 года рейтинг одобрения президента вырос с 61% до 86%. В 2016 году 87% российских граждан назвали правильными действия России по принятию Крыма в свой состав, отметив среди положительных результатов такого решения возвращение исторической территории, бесплатное размещение Черноморского флота и повышение доступности отдыха на курортах полуострова.
Воссоединение Крыма с Россией стало главной заслугой Владимира Путина в его нынешнюю пятилетку правления. По результатам референдума 2014 года, подавляющее большинство крымчан (около 97%) проголосовали за возвращение в Россию. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Эти события привели к небывалому росту патриотических чувств в стране и популярности президента.
#КрымНаш @dmnavy @Lancier1812 @_iride @alendales @EnotKremleBot_ pic.twitter.com/IIoQjffrEI— Julya (@zuyidvestochka) 8 февраля 2017 г.
По данным последнего соцопроса Левада-центра, среди исторических событий, которыми гордятся россияне, большинство отметили победу в Великой Отечественной войне и возвращение Крыма в состав России. Вариант ответа про Крым впервые вышел на второе место в рейтинге, сместив с этой позиции ведущую роль страны в освоении космоса.
Зимняя Олимпиада-2014 в Сочи превзошла все виденное за историю этих соревнований, утверждали представители Международного олимпийского комитета и спортсмены, участвовавшие в Играх. Олимпиада запомнилась не только как великолепное спортивное шоу, она преобразовала целый регион России. Благодаря соревнованиям Сочи вновь обрел репутацию одного из лучших курортов страны.
Пенсии могут заменить адресными выплатами для неимущих
Ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2" снова досталось
Певица побаивается свою новорожденную дочь
Журналисты пообщались с родительницей сбежавшей из России оперной дивы