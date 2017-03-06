Жители Праги выступили в защиту Донбасса

Собравшиеся на площади требовали от руководства страны и Евросоюза оказать давление на Петра Порошенко и власти Украины с целью скорейшего прекращения кровопролития в Донбассе. Также участники митинга призвали ОБСЕ беспристрастно выполнять свои обязанности и предпринимать реальные шаги для выполнения минских соглашений.

Жители Европы все меньше верят в искренность намерений властей Киева. Постоянные обстрелы и гибель мирного населения юго-востока Украины не остались незамеченными простыми жителями Чехии. Несмотря на информационную блокаду в европейских СМИ, об обострении ситуации в Донбассе многие граждане страны узнают из социальных сетей.

Митинг прошел под лозунгом "Защитим людей Донбасса!". По данным организаторов, в нем приняли участие не менее полусотни гражданских активистов, несогласные с действиями Киева украинцы. К ним периодически присоединялись люди, находившиеся на Градчанской площади.

Участники акции возложили ответственность за обострение ситуации в Донбассе на украинские власти. Они подчеркнули, что граждане государств – членов ЕС с каждым днем все меньше верят в искренность намерений официального Киева. Митингующие считают, что руководство Евросоюза должно использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для давления на украинское руководство.

В течение выходных в ряде европейских государств прошли акции с призывом остановить геноцид жителей Донбасса. Митинги и пикеты состоялись в России, Италии, Бельгии, Германии, Болгарии, Венгрии и других государствах.