Против Никиты Белых возбудили новое дело

Сотрудники Следственного комитета России предъявили новые обвинения бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Он подозревается во взяточничестве, передает "Газета.ru".
На суде стало известно, что новое дело о взятке было объединено с предыдущем. Суд рассматривает вопрос о продлении ареста Белых.
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