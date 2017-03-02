Женщина родила близнецов через 6 дней после первенца

Удивительный случай произошел с жительницей китайской провинции Хэбэй. Женщина сначала родила сына, а спустя шесть дней – двух девочек-близнецов.

Жительница китайского города Ичан вышла замуж в 2012 году. Долгое время они с мужем не могли завести детей и решили обратиться за медицинской помощью, передает China News Service.

В августе 2016 года, пройдя курс лечения в городе Ухань, женщина забеременела тройней. 21 февраля текущего года китаянка естественным путем родила мальчика весом 1,44 килограмма, после чего схватки прекратились.

Акушер китаянки решил продолжить беременность, чтобы сохранить жизнь двум другим детям, которые до сих пор находились в материнской утробе. В итоге, спустя шесть дней, 27 февраля, после первых родов, у женщины появились на свет девочки-близнецы.

"Я мечтала иметь ребенка, но долго не могла его зачать. А теперь у меня их целых три и я не знаю, что делать", – призналась счастливая многодетная мать.

Как рассказала принимавшая роды акушер, это первый подобный случай за 20 лет ее медицинской практики. Она пояснила, что у женщины была дизиготная тройня – то есть один из детей развивался в своей собственной внутриутробной оболочке, а двое других малышей – в своей. Отмечается, что все трое близнецов имеют недостаточный вес, а потому находятся в реанимации на интенсивной терапии.