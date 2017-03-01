Сирийские войска выбивают "ИГ" из Пальмиры

Правительственная армия Сирии выбила террористов запрещенного в России "Исламского государства" с горной гряды недалеко от города Пальмира. Под огневым контролем войск Башара Асада находится гостиничный квартал, передает "Газета.ru".

По предварительным данным, передовым отрядам удалось захватить ключевую высоту – историческую цитадель. "Теперь готовимся к штурму города", – сообщил РИА Новости осведомленный источник.