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Необычные таланты известных политиков

Владимир Жириновский и Александр Лукашенко. Фото: Дни.Ру
В основном наше представление о политиках складывается исходя из их профессиональной деятельности. Но иногда бывает, что политический лидер проявляет другие, ранее скрытые особенности личности. Dni.Ru решили выяснить, какими артистическими дарованиями обладают сильные мира сего.
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Так, творческим человеком заслуженно можно назвать бывшего президента СССР Михаила Горбачева. 13 лет назад, в феврале 2004 года, он получил престижную международную премию Американской академии звукозаписи "Грэмми" в номинации "Лучший текстовый альбом для детей".

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Политик удостоился почетной награды за озвучивание музыкальной сказки русского композитора Сергея Прокофьева "Петя и волк". Альбом с соответствующим названием был выпущен в августе 2003 года. Экс-глава советского государства записал на английском языке вступления и эпилоги двух сказок.

В свою очередь президент России Владимир Путин неоднократно демонстрировал свое уверенное владение различными музыкальными инструментами и неплохие вокальные навыки. Так, в декабре 2010 года на благотворительном вечере в Санкт-Петербурге в поддержку больных онкологическими заболеваниями детей он сыграл на рояле мелодию "С чего начинается Родина".

Кроме того, Владимир Путин, бывший в то время премьер-министром страны, спел на английском языке песню Blueberry Hill с присутствовавшими на мероприятии джазовыми музыкантами. А в завершении вечера он вместе с остальными участниками благотворительной встречи исполнил песню "Трава у дома" группы "Земляне".

Сыграл на рояле Владимир Путин и перед студентами Московского инженерно-физического института (МИФИ), которых пришел поздравить с Татьяниным днем в 2014 году. Президент России исполнил знаменитую мелодию "Московские окна". Когда глава государства закончил играть, в зале раздались аплодисменты и крики "браво".

А в этом году Владимир Путин пришел поздравить с праздником студенчества учащихся МГУ. На встрече со студактивом университета президент подпел забывшему слова песни "Четырнадцать минут до старта" студенту.

Проявил свои вокальные таланты и депутат Госдумы, глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он исполнил две колыбельные песни "Спи, моя радость, усни" и "Спят усталые игрушки". "Пусть население послушает что-то спокойное хотя бы на ночь глядя", – заявил политик.

Отметился на ниве творчества и коллега Жириновского по нижней палате парламента, руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. В 2011 году, накануне Дня Победы, политик записал видеоролик, где исполняет легендарную песню военных лет "Темная ночь". Композицию лидер справедливороссов посвятил отцу, сражавшемуся на фронтах Великой Отечественной войны.

Покоряет творческие высоты и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как недавно выяснилось, дипломат еще на рубеже 1980-1981 годов написал стихотворение, посвященное ушедшему году Обезьяны и наступившему году Красного Петуха. Может быть, я слегка уже пьяный, и рука не тверда на струне. Надо выпить за год Обезьяны поскорей, пока память при мне", – говорится в первом четверостишии.

Музыкальными талантами обладает и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Сети можно обнаружить старую запись, на которой политик умело играет на баяне и поет куплет из "Восточной песни" Валерия Ободзинского.

Не обделены творческими дарованиями и бывшие американские лидеры. Так, возглавлявший Белый дом с 1993 по 2001 годы Билл Клинтон виртуозно управляется с одним из самых сложных музыкальных инструментов – саксофоном. Освоил его будущий президент США, как утверждается, еще в школе, когда играл в составе тамошнего джаз-бэнда.

А вот Джордж Буш – младший, как оказалось, решил подружиться с кистями и красками. Несколько лет назад бывший глава Белого дома представил на суд общественности серию картин, на которых изобразил лидеров разных стран. Среди них – президент России Владимир Путин, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, канцлер Германии Ангела Меркель и другие влиятельные мировые политики.

Свою творческую коллекцию автор назвал "Искусство лидерства: личная дипломатия президента". По словам Буша, он всегда стремился узнать других лидеров с неофициальной стороны, пытаясь установить с ними неформальный контакт. В картины же, утверждает экс-президент США, он вложил воспоминания и эмоции, оставшиеся от того или иного собеседника.

Автор: Иван Поляков8 февраля 2017, 18:20

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