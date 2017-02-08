Необычные таланты известных политиков

В основном наше представление о политиках складывается исходя из их профессиональной деятельности. Но иногда бывает, что политический лидер проявляет другие, ранее скрытые особенности личности. Dni.Ru решили выяснить, какими артистическими дарованиями обладают сильные мира сего.

Так, творческим человеком заслуженно можно назвать бывшего президента СССР Михаила Горбачева. 13 лет назад, в феврале 2004 года, он получил престижную международную премию Американской академии звукозаписи "Грэмми" в номинации "Лучший текстовый альбом для детей".

Политик удостоился почетной награды за озвучивание музыкальной сказки русского композитора Сергея Прокофьева "Петя и волк". Альбом с соответствующим названием был выпущен в августе 2003 года. Экс-глава советского государства записал на английском языке вступления и эпилоги двух сказок.

В свою очередь президент России Владимир Путин неоднократно демонстрировал свое уверенное владение различными музыкальными инструментами и неплохие вокальные навыки. Так, в декабре 2010 года на благотворительном вечере в Санкт-Петербурге в поддержку больных онкологическими заболеваниями детей он сыграл на рояле мелодию "С чего начинается Родина".

Кроме того, Владимир Путин, бывший в то время премьер-министром страны, спел на английском языке песню Blueberry Hill с присутствовавшими на мероприятии джазовыми музыкантами. А в завершении вечера он вместе с остальными участниками благотворительной встречи исполнил песню "Трава у дома" группы "Земляне".

Сыграл на рояле Владимир Путин и перед студентами Московского инженерно-физического института (МИФИ), которых пришел поздравить с Татьяниным днем в 2014 году. Президент России исполнил знаменитую мелодию "Московские окна". Когда глава государства закончил играть, в зале раздались аплодисменты и крики "браво".

А в этом году Владимир Путин пришел поздравить с праздником студенчества учащихся МГУ. На встрече со студактивом университета президент подпел забывшему слова песни "Четырнадцать минут до старта" студенту.

Проявил свои вокальные таланты и депутат Госдумы, глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он исполнил две колыбельные песни "Спи, моя радость, усни" и "Спят усталые игрушки". "Пусть население послушает что-то спокойное хотя бы на ночь глядя", – заявил политик.

Отметился на ниве творчества и коллега Жириновского по нижней палате парламента, руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. В 2011 году, накануне Дня Победы, политик записал видеоролик, где исполняет легендарную песню военных лет "Темная ночь". Композицию лидер справедливороссов посвятил отцу, сражавшемуся на фронтах Великой Отечественной войны.

Покоряет творческие высоты и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как недавно выяснилось, дипломат еще на рубеже 1980-1981 годов написал стихотворение, посвященное ушедшему году Обезьяны и наступившему году Красного Петуха. Может быть, я слегка уже пьяный, и рука не тверда на струне. Надо выпить за год Обезьяны поскорей, пока память при мне", – говорится в первом четверостишии.

Музыкальными талантами обладает и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Сети можно обнаружить старую запись, на которой политик умело играет на баяне и поет куплет из "Восточной песни" Валерия Ободзинского.

Не обделены творческими дарованиями и бывшие американские лидеры. Так, возглавлявший Белый дом с 1993 по 2001 годы Билл Клинтон виртуозно управляется с одним из самых сложных музыкальных инструментов – саксофоном. Освоил его будущий президент США, как утверждается, еще в школе, когда играл в составе тамошнего джаз-бэнда.

А вот Джордж Буш – младший, как оказалось, решил подружиться с кистями и красками. Несколько лет назад бывший глава Белого дома представил на суд общественности серию картин, на которых изобразил лидеров разных стран. Среди них – президент России Владимир Путин, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, канцлер Германии Ангела Меркель и другие влиятельные мировые политики.

Свою творческую коллекцию автор назвал "Искусство лидерства: личная дипломатия президента". По словам Буша, он всегда стремился узнать других лидеров с неофициальной стороны, пытаясь установить с ними неформальный контакт. В картины же, утверждает экс-президент США, он вложил воспоминания и эмоции, оставшиеся от того или иного собеседника.