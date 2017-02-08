Шойгу написал географический диктант на максимальную оценку

Сергей Шойгу Шойгу написал географический диктант на высшую оценку. "Максимальную оценку получили 413 человек, в основном это кандидаты и доктора наук и наши академики. Мне повезло, я попал в это число, потому что сидел между ними", – пошутил президент Русского географического общества.

Министр обороны России отметил, что диктант был очень интересным. "Тем не менее средний бал составил 71,1. Что, в общем-то, для докторов неплохо, кандидаты могли бы и получше", – цитирует "Газета.ру" Шойгу.