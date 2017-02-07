Расследование по делу Хорошавина завершено

Расследование дела в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина завершено. Заместитель генерального прокурора России Виктор Грин утвердил обвинительное заключение. Для рассмотрения по существу материалы переданы в Южно-Сахалинский городской суд, передает "Газета.ru". Также в качестве обвиняемых по делу проходят заместитель экс-губернатора Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов и министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николай Борисов. В зависимости от степени участия они обвиняются по по статьям "Получение взятки" и "Легализация денежных средств, добытых преступным путем". Всего, по версии следствия, обвиняемыми было получено около 522 миллионов рублей.