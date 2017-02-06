Киев заподозрили в подготовке атаки на Мариуполь

Возобновление открытого вооруженног опротивостояния между ополчением Донбасса и подконтрольными Киеву силовиками эксперты называют самым серьезным испытанием для Минских соглашений за последнее время. Однако некоторые считают, что властям Украины этого мало. "Украинское командование для обострения ситуации на линии соприкосновения войск и в попытке развязать боевые действия отдало приказ о нанесении подразделениями ВСУ удара по Мариуполю", – цитирует газета "Известия" представителя министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики. После произошедшего Киев намерен обвинить в обстреле ополченцев. Минобороны ДНР призвало украинскую сторону не идти на такой шаг.