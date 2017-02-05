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Британский флот оказался бессилен против России

Фото: GLOBAL LOOK press/Rob Arnold
Эскадренные миноносцы типа 45 Daring, которые используются Вооруженными силами Великобритании, оказались не в силах противостоять российским подлодкам. Виной тому халатность при проектировании военных кораблей.
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Военно-морские силы Великобритании, некогда считавшиеся самыми сильными в мире, практически не в состоянии противостоять России. По мнению контр-адмирала Криса Парри, эскадренные миноносцы типа 45 Daring, которые должны противостоять российским подлодкам – грохочащая груда металлолома, которая может быть обнаружена на расстоянии 100 морских миль.

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"Они невероятно шумят, грохочут будто ящики с гаечными ключами! Какой вообще смысл вкладывать деньги в противоракетную оборону, если эсминец может быть потоплен услышавшей его издали подлодкой?" – возмущается военный. По его словам, проблемы с грохотом у Королевского флота были и раньше – когда контр-адмирал командовал эсминцем Gloucester, команда была вынуждена подкладывать под люки деревянные колья, чтобы снизить уровень шума.

Военный выразил мнение, что такую халатность при проектирования проявили из-за того, что угроза со стороны России со времен холодной войны значительно уменьшилась. Тем не менее, воевать против современных российских подлодок такими эсминцами – безумие, уверен Парри.

Отметим, многие корабли некогда великих морских держав в последнее время списываются в утиль. Например, Испания вот уже несколько лет пытается продать многострадальный авианосец "Принц Астурийский".

Как писали Dni.Ru, чтобы наконец избавиться от военного корабля, испанские власти были вынуждены значительно снизить цену на него.  Так, если ежегодно на обслуживание авианосца приходилось тратить порядка 100 миллионов евро, то отдать его готовы за 2,4 миллиона.

5 февраля 2017, 17:19

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