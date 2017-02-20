Чем мужская дружба отличается от женской

Ученые Оксфордского университета выяснили, что представители разных полов разными способами поддерживают дружеские отношения. Оказалось, что мужчинам проще разрывать приятельские связи.

Для исследования специалисты привлекли старшеклассников. Они попросили молодых людей составить списки своих друзей и указать, насколько прочными и тесными были их товарищеские связи.

Окончив через четыре месяца после опроса школу, многие участники социального эксперимента разъехались по разным городам. Ученые наблюдали за испытуемыми еще на протяжении полутора лет.

Так, молодых людей через девять и 18 месяцев после первого исследования попросили вновь ответить на те же вопросы, что и в начале, сообщает Guardian. Оказалось, что для того, чтобы сохранять дружеские отношения на расстоянии, женщинам достаточно всего лишь периодически общаться по телефону.

В отличие от них мужчинам, чтобы оставаться друзьями, необходимо что-то делать вместе – например, ходить на футбол или пить пиво в баре.

Выяснилось, что на дружбу серьезно влияют гендерные различия. По словам руководителя исследования Робина Данбара, у женщин связи между близкими друзьями гораздо теснее и они очень болезненно реагируют на их разрыв. А вот представители сильного пола, в отличие от женщин, смотрят на дружбу проще.

Это объясняется тем, что, как правило, у них есть своя компания, в которой чаще всего четыре человека. Если мужчина отдаляется от друзей, то он просто находит себе новых приятелей.