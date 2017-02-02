Россиянин нашел след пропавшего Boeing в Африке

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев, известный своими расследованиями загадочных катастроф, заявил о новом сенсационном открытии. Оно касается пропавшего в ночь с 7 на 8 марта 2014 года малазийского Boeing 777-200.

Дегтярев опубликовал в своих аккаунтах обнаруженные им спутниковые снимки с побережья Южной Африки. На них виден странный объект.

Исследователь считает, что это ни что иное, как фюзеляж пропавшего малайзийского Boeing 777-200. "Размеры части фюзеляжа приличные. Длина более шести метров и ширина четыре метра. Предмет характерной цилиндрической формы, видимо металлический", – цитирует радиолюбителя Ura.ru.

"Возможно это часть фюзеляжа с люком аварийного выхода. Если я не ошибаюсь, это, вероятно, самый большой обломок пропавшего самолета", – полагает Дегтярев. Он аргументирует правильность своих выводов тем, что ранее именно на побережье Африки уже находили другие фрагменты лайнера.

Уралец отмечает, что на снимках объект появился только в июне 2016 года. Причина того, что его до сих пор не обнаружили, по мнению исследователя, состоит в том, что обломок лежит под скалой. Дегтярев предполагает, что он мог попасть туда после сильного шторма.

Наш соотечественник считает, что после его находки властям Малайзии стоит возобновить поисковые работы. "Координаты: 33°28'5.89„S, 18°17'40.18‚E‘", – подсказывает Дегтярев малайзийскому МЧС.

Отметим, что Валентин Дегтярев прославился в 2012 году заявлением о том, что слышал по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи от пассажиров пропавшего в Свердловской области самолета АН-2. Однако кроме него слов в радиошуме разобрать никто не смог. Перед Новым годом Дегтярев поразил всех видеороликом, на котором запечатлены фигуры ангелов в небе над Иерусалимом.