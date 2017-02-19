В Арктике испытывают новую военную технику

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что в Арктике начались испытания новых образцов военной техники.Специалисты пройдут по маршруту от поселка Тикси до остров Котельный и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых на современных образцах снегоболотоходной техники , передает РИА Новости. "Личный состав одет в современную арктическую форму, обеспечен арктическим топливом и необходимыми запасами продовольствия", – подчеркнул генерал. В ходе марша специалистам предстоит оценить отдельные решения в образцах техники, которые позволяют обеспечивать их автономность и готовность к выполнению задач при низких температурах.

