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Лавров написал стихи про злобную обезьяну
Стихотворение было написано на рубеже 1980-1981 годов – они прошли под теми же знаками китайской мифологии. Лаврову тогда было 30 лет, он уже трудился в МИДе – в отделе международных экономических организаций. С произведением дипломата-литератора читателей решил ознакомить журнал "Русский пионер".
Может быть, я слегка уже пьяный,
И рука не тверда на струне.
Надо выпить за год Обезьяны
Поскорей, пока память при мне.
Прошлый год на расправу был скорым —
Погибали поэты, певцы,
Президенты, премьеры, вахтеры —
Все подряд отдавали концы.
Не щадил он ни рангов, ни званий —
Все равны, коль ногами вперед.
Говорили, что год обезьяний
Как зловещий в анналы войдет.
Вся страна затаилась с опаской,
Ожидая, что будут опять
Не победы, а крах и фиаско,
Не прогресс, а движение вспять.
В этот год не родился картофель,
Ели брюкву – и то хорошо.
На червонцах поморщился профиль
И разменной монетой пошел.
Хлеба нет – повалило ненастье,
Задолжали мы за рубежом…
Долг огромный, и долг этот красен
Кровью с потом, а не платежом.
Нет просвета – сплошные изъяны,
Обложил непроглядный туман.
Виноваты во всем обезьяны,
Только спрос небольшой с обезьян.
Если логике следовать этой,
То придется смиренно признать:
Обезьяньей была пятилетка…
Только как же столетье назвать?
Ну а мы? Если спросят – нормально.
Жизнь идет, вот и кончился год.
И веселым он был, и печальным —
Как любое движенье вперед.
В среднем поровну слез и улыбок.
Год как год – ничего не отнять.
Разве только чуть больше ошибок
Довелось в этот год совершать.
Почему-то китайским аршином
Стало модно года измерять.
Говорят, новый год – петушиный.
Это что же, опять куковать?
Будем в новом году петушиться,
Будем в песнях пускать петухов.
Может, красный петух порезвится
Всласть над крышами наших домов.
Видно, будет значительно проще
Петухам в этот год кур топтать,
Но при этом, наверное, в ощип
Им придется самим попадать.
Петушиная грудь вся в наградах.
Кукареканья, перья да пух…
Дай-то бог, в этот год кого надо
Клюнет жареный в спину петух.
Ну а мы за родную державу
Постоим, как всегда, не за страх.
Завоюем желанную славу
Мы в лихих петушиных боях.
В общем, будет, видать, не подарком
Этот год. Только нам все равно.
Никаким петухам и цесаркам
Не удастся пустить нас на дно.
Будем жить. Год не может быть лишним.
И признаемся как на духу:
Надо выпить. За нас. С наступившим.
Не забудьте налить петуху.
31 декабря 1980 года
Действительно, 1980-й, как и 2016-й, был щедр на трагические события, из жизни ушли многие великие люди. 14 марта в авиакатастрофе в возрасте 29 лет разбилась польская певица Анна Янтар. 25 июля скончался поэт, бард и актер Владимир Высоцкий. 8 декабря убит певец Джон Леннон. 18 декабря скончался экс-премьер СССР Алексей Косыгин. Теракт на вокзале в итальянской Болонье 2 августа унес жизни 85 человек. "Погибали поэты, певцы, президенты, премьеры..."
Финальные строки поэта оказались пророческими. "Может, красный петух порезвится", – писал Лавров. 14 февраля 1981 года после пожара в дублинском ночном клубе погибло 48 и ранено свыше 200 человек. А летом того же года в Лос-Анджелесе были клинически зафиксированы первые случаи СПИДа.
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