Лавров написал стихи про злобную обезьяну

Сергей Лавров покоряет литературные высоты. Стихотворение главы российского МИДа, посвященное ушедшему году Обезьяны и наступившему году Красного Петуха, растопило сердца даже самых злостных критиков творчества главного дипломата России.

Стихотворение было написано на рубеже 1980-1981 годов – они прошли под теми же знаками китайской мифологии. Лаврову тогда было 30 лет, он уже трудился в МИДе – в отделе международных экономических организаций. С произведением дипломата-литератора читателей решил ознакомить журнал "Русский пионер".





Может быть, я слегка уже пьяный,

И рука не тверда на струне.

Надо выпить за год Обезьяны

Поскорей, пока память при мне.





Прошлый год на расправу был скорым —

Погибали поэты, певцы,

Президенты, премьеры, вахтеры —

Все подряд отдавали концы.





Не щадил он ни рангов, ни званий —

Все равны, коль ногами вперед.

Говорили, что год обезьяний

Как зловещий в анналы войдет.





Вся страна затаилась с опаской,

Ожидая, что будут опять

Не победы, а крах и фиаско,

Не прогресс, а движение вспять.





В этот год не родился картофель,

Ели брюкву – и то хорошо.

На червонцах поморщился профиль

И разменной монетой пошел.





Хлеба нет – повалило ненастье,

Задолжали мы за рубежом…

Долг огромный, и долг этот красен

Кровью с потом, а не платежом.





Нет просвета – сплошные изъяны,

Обложил непроглядный туман.

Виноваты во всем обезьяны,

Только спрос небольшой с обезьян.





Если логике следовать этой,

То придется смиренно признать:

Обезьяньей была пятилетка…

Только как же столетье назвать?





Ну а мы? Если спросят – нормально.

Жизнь идет, вот и кончился год.

И веселым он был, и печальным —

Как любое движенье вперед.





В среднем поровну слез и улыбок.

Год как год – ничего не отнять.

Разве только чуть больше ошибок

Довелось в этот год совершать.





Почему-то китайским аршином

Стало модно года измерять.

Говорят, новый год – петушиный.

Это что же, опять куковать?





Будем в новом году петушиться,

Будем в песнях пускать петухов.

Может, красный петух порезвится

Всласть над крышами наших домов.





Видно, будет значительно проще

Петухам в этот год кур топтать,

Но при этом, наверное, в ощип

Им придется самим попадать.





Петушиная грудь вся в наградах.

Кукареканья, перья да пух…

Дай-то бог, в этот год кого надо

Клюнет жареный в спину петух.





Ну а мы за родную державу

Постоим, как всегда, не за страх.

Завоюем желанную славу

Мы в лихих петушиных боях.





В общем, будет, видать, не подарком

Этот год. Только нам все равно.

Никаким петухам и цесаркам

Не удастся пустить нас на дно.





Будем жить. Год не может быть лишним.

И признаемся как на духу:

Надо выпить. За нас. С наступившим.

Не забудьте налить петуху.

31 декабря 1980 года





Действительно, 1980-й, как и 2016-й, был щедр на трагические события, из жизни ушли многие великие люди. 14 марта в авиакатастрофе в возрасте 29 лет разбилась польская певица Анна Янтар. 25 июля скончался поэт, бард и актер Владимир Высоцкий. 8 декабря убит певец Джон Леннон. 18 декабря скончался экс-премьер СССР Алексей Косыгин. Теракт на вокзале в итальянской Болонье 2 августа унес жизни 85 человек. "Погибали поэты, певцы, президенты, премьеры..."

Финальные строки поэта оказались пророческими. "Может, красный петух порезвится", – писал Лавров. 14 февраля 1981 года после пожара в дублинском ночном клубе погибло 48 и ранено свыше 200 человек. А летом того же года в Лос-Анджелесе были клинически зафиксированы первые случаи СПИДа.