Ученые открыли гей-гены

Международная группа ученых объяснила, почему некоторые мужчины становятся гомосексуалистами. Специалисты считают, что причина кроется в генетике.

Исследователи впервые проанализировали весь геном человека, чтобы найти ДНК, определяющую сексуальную ориентацию представителей сильного пола. Они нашли два гена, связанных с гомосексуальностью и кодирующих белки, участвующие в работе мозга и щитовидной железы.

Всего было изучено более 1000 геномов. Различия между геномами гетеросексуальных и гомосексуальных мужчин наблюдались в генах SLITRK5 и SLITRK6. Второй ген влияет на развитие гипоталамуса, который играет ключевую роль в выработке гормонов, контролирующих половое влечение, сообщает журнал Scientific Reports.

Также различия наблюдались в гене TSHR, связанном со щитовидной железой. Ее работу раньше также связывали с сексуальной ориентацией.

Вместе с тем ученые подчеркнули, что "даже если вариант гена как-то коррелирует с сексуальной ориентацией, это не значит, что он за нее отвечает". В некоторой, хотя и малой степени, как утверждают специалисты, сексуальная ориентация зависит от воспитания, раннего детского опыта, пропаганды и влияния культуры.

Отметим, у подавляющего большинства людей комбинации половых хромосом XX и XY служат надежным показателем сексуальной ориентации. Но человеческий организм иногда допускает вариации. В популяции всегда есть доля мужчин-гомосексуалистов (3-4%).