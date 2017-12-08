Среди зимы в Москву вернется аномальное тепло

В столичном метеобюро рассказали о погоде на следующую неделю. Температура воздуха превысит климатическую норму для декабря.

В Москве будет на 5-7 градусов теплее, чем обычно в этих числах первого зимнего месяца. При этом резкая смена температуры будет сопровождаться осадками.

Наиболее интенсивно они проявят себя 11 декабря. "Температура воздуха практически в течение всей недели будет колебаться – около нуля в ночные часы и слабо положительная в дневные", — цитирует специалиста бюро РИА Новости.

Напомним, 7 декабря столичные синоптики объявили желтый уровень опасности. По прогнозам специалистов, 8 декабря над Москвой образуется плотный туман. Такая же ситуация – в Воронежской, Ивановской и Тульской областях.

Капризный характер погода проявляет с самого начала зимы. Так, 4 декабря на Москву обрушился мощный снегопад, начавшийся рано утром. Он повысил средний уровень загруженности столичных дорог на два балла.

В связи с этим автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт. В течение всего дня службы метрополитена работали в усиленном режиме. Из-за непогоды в столичных аэропортах отменили и задержали более 300 рейсов.

Публикация от Юрий Ершов (@yrichinfo) Дек 1 2017 в 9:11 PST



