Москвичи утонули в снегу

Начавшийся в столице 18 декабря снегопад принес почти 15% месячной нормы осадков. При этом высота снежного покрова достигла десяти сантиметров.

По данным синоптиков, в Москве и области 19 декабря будет облачно, ожидается мокрый снег. Максимальная температура в столице составит 0…+3, по области – -1…+2 градуса. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Из-за ухудшения погодных условий дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме. В столице объявлено экстренное предупреждение. "19 декабря в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности... Ожидаются снег и гололедица, а также ухудшение видимости... Будет проводиться оперативная очистка дорожного покрытия и обработка противогололедными реагентами", – цитирует сообщение Telegram-канала подмосковного Минтранса агентство городских новостей "Москва".

Автомобилистов и пешеходов призывают соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, и не мешать работе снегоуборочной техники. Также автовладельцев просят парковать личный транспорт в специально отведенных местах.

Публикация от ЧП / Москва�� (@chpmoscow) Дек 16, 2017 at 11:15 PST

Известно, что из-за сильного снегопада в аэропортах столицы задержаны свыше трех десятков рейсов. Наземные службы воздушных гаваней работают в усиленном режиме, а все лайнеры перед вылетом проходят обработку антиобледенительной жидкостью.

Публикация от Данилова Валерия (@valerik_danilova) Дек 18, 2017 at 10:52 PST

"Также обрабатываются аэродромы: взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны расчищаются при помощи специальной техники с применением соответствующих реагентов", – передает слова представителей авиадиспетчерских служб московского авиаузла "Интерфакс". Отмечается, что задержки носят кратковременный характер и как правило не превышают двух часов.