Москвичи утонули в снегу
По данным синоптиков, в Москве и области 19 декабря будет облачно, ожидается мокрый снег. Максимальная температура в столице составит 0…+3, по области – -1…+2 градуса. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
Из-за ухудшения погодных условий дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме. В столице объявлено экстренное предупреждение. "19 декабря в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности... Ожидаются снег и гололедица, а также ухудшение видимости... Будет проводиться оперативная очистка дорожного покрытия и обработка противогололедными реагентами", – цитирует сообщение Telegram-канала подмосковного Минтранса агентство городских новостей "Москва".
Автомобилистов и пешеходов призывают соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, и не мешать работе снегоуборочной техники. Также автовладельцев просят парковать личный транспорт в специально отведенных местах.
Известно, что из-за сильного снегопада в аэропортах столицы задержаны свыше трех десятков рейсов. Наземные службы воздушных гаваней работают в усиленном режиме, а все лайнеры перед вылетом проходят обработку антиобледенительной жидкостью.
"Также обрабатываются аэродромы: взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны расчищаются при помощи специальной техники с применением соответствующих реагентов", – передает слова представителей авиадиспетчерских служб московского авиаузла "Интерфакс". Отмечается, что задержки носят кратковременный характер и как правило не превышают двух часов.
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