Захарова удивила озорным видом после позора в эфире
Нетипичную публикацию Захарова обозначила максимально лаконично. "Завтра пятница", – заявила она, сопроводив подпись подмигивающим смайлом.
Пользователи сети мгновенно отреагировали на выходку активность Захаровой. "Пятница – развратница!" – пишет ей один из комментаторов. "Вау! Да Вы Матушка хулиганка!" – удивляется новому образу официального представителя МИД другой.
Примечательно, что необычный снимок появился на странице Захаровой на следующий день после громкого скандала. Как писали Dni.Ru, дипломата уличили во лжи.
Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел упомянула о снимке, который якобы доказывает, что Усаму бен Ладена принимали в Белом доме. Найти такой фотографии не удалось.
Пользователи социальных сетей ожидали, что Захарова выступит с комментарием по этому поводу на своей странице. Тем не менее, дипломат вот уже почти сутки хранит молчание.
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