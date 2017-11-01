Американка зачала ребенка во время беременности

Суррогатная мать из США забеременела в тот момент, когда уже вынашивала ребенка. По словам специалистов, суперфетация – чрезвычайно редкое явление среди людей.

Мать двоих детей, Джессика Аллен согласилась выносить в своем чреве ребенка для бесплодной пары из Китая. Однако спустя шесть недель после успешной процедуры ЭКО, врачи обнаружили, что в теле женщины развиваются два плода, пишет "Газета.Ru".

Сначала медики решили, что Джессика просто беременна близнецами. Однако во время родов, которые проходили с помощью кесарева сечения, врачи обратили внимание на то, что один новорожденный заметно меньше по размеру, чем другой.

Анализ ДНК показал, что дети не являлись братьями друг другу – у них был совершенно разный генетический набор. Один из детей был родным сыном Джессики, а другой – отпрыском китайской пары.

Предположительно, женщина забеременела от своего партнера в тот момент, когда уже вынашивала ребенка. Интересно, что зачатие произошло, несмотря на то, что пара пользовалась презервативами.

Как пояснили ученые, это необычное явление называется суперфетация – оплодотворение яйцеклетки во время беременности. По словам специалистов, феномен обычно встречается в животном мире – у грызунов, кроликов, лошадей, овец и кенгуру. Что касается людей, то науке известны лишь около десятка подобных случаев.

Отметим, что из-за этой загадки природы Джессика чуть было не лишилась родного ребенка. Женщине понадобилось три месяца на то, чтобы оформить родительские права на новорожденного сына. Дело в том, что по договору о суррогатном материнстве, малыш принадлежал китайской паре также, как и другой ребенок. На данный момент, Джессика живет вместе со своим сыном.