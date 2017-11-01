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Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 ноября

Фото: GLOBAL LOOK press
Запрет анонимайзеров, возвращение турецких томатов, изменения в правилах провоза багажа и другие нововведения. Dni.Ru выяснили, как изменится жизнь россиян с началом последнего осеннего месяца.
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Запрет анонимайзеров

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С ноября жизнь тех, кто привык скачивать бесплатно музыку и фильмы из интернета, станет сложнее. Вступает в силу закон, который запрещает использовать средства, предназначенные в том числе для обхода блокировки Роскомнадзора – VPN, TOR, анонимайзеры и другие. Надзорные органы разошлют владельцам этих сервисов список запрещенных интернет-ресурсов, а те закроют пользователям доступ к ним.

Ограничения затронут и поисковые системы. Теперь они не смогут выдавать ссылки на попавшие под запрет сайты. За нарушение этой нормы поисковикам грозит штраф, размер которого варьируется от 500 до 700 тысяч рублей.

Турецкие помидоры возвращаются

Вернутся турецкие томаты, попавшие под продуктовое эмбарго, которое Москва ввела против Анкары после уничтожения российского бомбардировщика в ноябре 2015 года. Тем не менее обычные граждане пока вряд ли заметят это. Речь идет о весьма скромных поставках: разрешение на экспорт в Россию получили только четыре турецкие компании.

Планируется, что в целом объем поставляемых на наш рынок красных овощей составит не более 50 тысяч тонн в год. И отправятся они не на прилавки магазинов, а сразу на переработку. Кроме того, Россия снимает запрет на ввоз турецких гранатов и баклажанов. Правда, доступны для наших граждан они уже с 30 октября.

Фото: GLOBAL LOOK press

Изменения в правилах провоза багажа и ручной клади

С 5 ноября перевозчики при желании смогут требовать плату за багаж весом более десяти килограммов. Что касается ручной клади, то пассажиры могут перевозить бесплатно сумки весом не менее пяти килограммов.

В этих рамках авиаперевозчики вправе устанавливать собственные нормы, которые, помимо прочего, могут определять максимальные габариты чемоданов в зависимости от размеров полок, а также мест под сиденьями в самолетах. Кроме взвешенной и зарегистрированной в качестве ручной клади сумки, можно бесплатно пронести портфель, дамскую сумочку, небольшой рюкзак, костюм, верхнюю одежду или букет цветов.

Также в этот список входят лекарственные препараты, трости и костыли, детские коляски и люльки. Пассажир может бесплатно провезти товары из магазинов беспошлинной торговли при условии их нахождения в специальной упаковке. Однако авиаперевозчик может ограничивать их количество.

Фото: GLOBAL LOOK press

Безопасность в легкой промышленности

Теперь к работе в сфере легкой промышленности будут допускать только тех, кто прошел обучение по охране труда и проверку соответствующих знаний. Работники, к которым предъявляются повышенные требования охраны труда, должны подтверждать свои знания не менее одного раза в три месяца.

Новые правила затронут организации, занимающиеся производством и отделкой тканей из трикотажа, прядением, производством нетканых материалов и изделий из текстиля, выделкой и крашением меха, производством обуви, одежды и других вещей.

Новый портовый сбор

В России с ноября 2017 года вводится новый инвестиционный портовый сбор. Эти средства пойдут на реконструкцию и строительство объектов инфраструктуры, находящихся в федеральной собственности морских портов. Размер сбора будет определяться правительством.

Кабмин наделяется полномочиями изменять границы территории морского порта. Также устанавливаются требования к его открытию или закрытию, строительству объектов инфраструктуры, распоряжению находящимся там имуществом.

Автор: Иван Поляков1 ноября 2017, 07:51

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