РПЦ отказалась канонизировать Поклонскую

Предложение о канонизации бывшего прокурора Республики Крым, депутата Госдумы Натальи Поклонской не имеет никакого отношения к Русской православной церкви (РПЦ). Об этом заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, люди, выдвинувшие такое предложение, являются "по меньшей мере неумными". Несерьезно даже ставить вопрос о реализации этой инициативы, приводит слова деятеля РПЦ агентство городских новостей "Москва".

Кипшидзе отметил, что "обсуждать тут совершенно нечего". Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ не исключил, что авторы инициативы своими действиями лишь пытаются поставить под сомнение представления о канонизации как таковой.

Петиция о канонизации Поклонской появилась на сайте Сhange.org. Автор инициативы полагает, что это необходимо, поскольку бывший прокурор Крыма "борется со злом".

Напомним, Наталья Поклонская известна своей непримиримой позицией по отношению к фильму режиссера Алексея Учителя "Матильда". Бывший прокурор Крыма выступает за запрет демонстрации картины в кинотеатрах. По ее мнению, просмотр скандальной ленты – это грех.





Люди, посмотревшие "Матильду", будут причастны к осквернению православия, уверена она. "Смотреть фильм для православных есть грех; для уважающих историю страны и первых лиц, представляющих ее на разных исторических этапах, по меньшей степени некорректно", – пояснила Поклонская.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" выходит в широкий прокат в конце октября. Картина посвящена отношениям будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Главные роли исполнили Ларс Айдингер и Михалина Ольшанска.

Последний русский царь и его семья были канонизированы в 2000 году решением Архиерейского собора Русской православной церкви. Общество восприняло такой шаг РПЦ неоднозначно. Противники канонизации Николая II заявили, что она носит политический характер.

