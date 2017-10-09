Как сплетни помогают в жизни

Сплетни – распространенное, но всеми осуждаемое социальное явление. Считается, что люди, которые обсуждают других, не слишком успешны и уверены в себе. Однако канадские ученые выяснили, что распространение слухов очень полезно как для карьеры, так и для личной жизни.

К такому выводу исследователи из Оттавского университета пришли, опросив 290 студентов в возрасте от 17 до 30 лет. Ученые выяснили, что посплетничать любят и мужчины, и женщины. Последние посвящают этому занятию больше времени и получают гораздо больше удовольствия.

Как и предполагалось, темы у представителей сильного и слабого пола отличаются. Женщины любят посплетничать о внешности знакомых, а мужчины – о финансовой состоятельности и спортивных достижениях конкурентов, сообщает CTV News.

Также специалисты пришли к выводу, что сплетни являются высокоразвитым социальным навыком и необходимы для формирования отношений. В частности, именно любители обсудить других добиваются большего успеха в жизни.

По словам исследователей, сплетники учатся хорошо разбираться в людях и получать полезную информацию. Все это они используют для построения отношений с противоположным полом и карьеры. Авторы работы подчеркнули: обществу необходимо пересмотреть взгляды на сплетни и перестать воспринимать их как недостаток.