Как сплетни помогают в жизни
К такому выводу исследователи из Оттавского университета пришли, опросив 290 студентов в возрасте от 17 до 30 лет. Ученые выяснили, что посплетничать любят и мужчины, и женщины. Последние посвящают этому занятию больше времени и получают гораздо больше удовольствия.
Как и предполагалось, темы у представителей сильного и слабого пола отличаются. Женщины любят посплетничать о внешности знакомых, а мужчины – о финансовой состоятельности и спортивных достижениях конкурентов, сообщает CTV News.
Также специалисты пришли к выводу, что сплетни являются высокоразвитым социальным навыком и необходимы для формирования отношений. В частности, именно любители обсудить других добиваются большего успеха в жизни.
По словам исследователей, сплетники учатся хорошо разбираться в людях и получать полезную информацию. Все это они используют для построения отношений с противоположным полом и карьеры. Авторы работы подчеркнули: обществу необходимо пересмотреть взгляды на сплетни и перестать воспринимать их как недостаток.
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