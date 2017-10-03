"Куриный" смех фермера довел журналиста до истерики

В Сети набирает популярность ролик, снятый во время интервью фермера для телеканала RTV Noord. Мужчина так развеселил корреспондента, что он не смог продолжить работу.

Как видно на записи, журналист брал интервью у фермера, когда тот вдруг развеселился. Смех мужчины, занимающегося разведением птиц, оказался похожим на крики курицы.

Издаваемые фермером звуки буквально довели корреспондента до истерики. В приступе смеха он присел на корточки и не смог продолжить интервью. За пару дней забавное видео набрало более 205 тысяч просмотров.



