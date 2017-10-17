Децл подарил "Зарядью" свои авокадо

Репер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, сделал необычный подарок "Зарядью". Певец отдал парку авокадо, которые вырастил сам, пишет газета "Известия".

"Мы до сих пор в шоке. Ну не каждый день все-таки к тебе в гости приезжает Дэцл с женой и сыном и говорит: "Ребят, я вам тут два вида авокадо привез, которые сам вырастил, берите", – сообщили сотрудники парка на странице в Facebook.