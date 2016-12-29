О чем сказал Президент России в традиционном телеобращении
Премьер-министр поздравил россиян с Новым годом
Новогодняя подборка смешных видео взорвала Сеть
На момент написания статьи видеозапись посмотрели почти три миллиона раз. В подборку вошли такие классические новогодние происшествия, как нападение котов на елку и неожиданная реакция детей на подарки.
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