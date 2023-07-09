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Воскресенье 9 июля

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"Смотреть нельзя!": Гринева рассказала о вредной для сердца плачевной ситуации

"Смотреть нельзя!": Гринева рассказала о вредной для сердца плачевной ситуации
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В Ессентуках открылся кинофестиваль детского кино "Хрустальный источник". Это авторский проект заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса, который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Среди участников этого года – актриса театра и кино Ирина Гринева. Корреспондент "Дни.ру" встретился со звездой фильмов "Доктор Лиза " и "30 свиданий"

Ирина Гринева часто снимается в сериалах. Только что она появилась в роли Любови Орловой в "Раневской", скоро же на экраны выйдет "Балет" – режиссерский дебют чемпиона мира по фигурному катанию Максима Шабалина, второго мужа Ирины Гриневой. При этом качество многих лент, которые сегодня снимаются, вызывает у актрисы большие вопросы.

"Когда я вижу, что выходит на экраны, то часто думаю, что мне надо уходить из профессии, – признается актриса. – Потому что для уважающего себя актера с хорошей драматической школой это унижение. И я не понимаю, почему зрители это смотрят – это вообще смотреть нельзя!"

Ирина призналась, что телевизор в ее доме отключен уже 13 лет. "Я хочу, чтобы у меня вырос нормальный ребенок, – пояснила актриса. – Ведь то, что показывают там, это вредно для сердца. Кино, как и театр, может и убить человека, и спасти ему жизнь, воспитать. А то кино, которое сегодня снимается, это мусор, который просто опустошает. Участвовать в этом чрезвычайно сложно, потому что я хочу играть роли, до которых хотелось бы дотянуться, а не те, которые унижают меня, делают глупее, чем я есть. Этот текст даже читать нельзя, а мне приходится его произносить. Ситуация плачевная! Мне же приходится сниматься в таких проектах элементарно для заработка. Я не знаю, что случилось, какой колдун нас всех заколдовал, что за 20 лет кино в стране было убито напрочь!"

В этой связи есть претензии и к недавнему сериалу "Раневская". "У актрисы, которая играла Фаину Раневскую (Мариэтта Цигаль-Полищук – Прим. ред.), не было репетиций – от утверждения на роль до съемок прошло всего три дня. А у меня прошло с проб четыре дня. Как это вообще?! К тому же я сама себе искала костюмы, чтобы не было стыдно потом. Для нас всех эта работа оказалась огромным стрессом! Правда, после выхода фильма мне позвонила внучатая племянница Орловой и поблагодарила за работу".

9 июля 2023, 14:50
Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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